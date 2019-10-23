Утвердили размер прожиточного минимума для пенсионеров

В Севастополе он в 2020 году будет составлять 9,6 тысячи рублей. Соответствующий законопроект принят на заседании заксобрания Севастополя сразу в двух чтениях.

Документ утвержден единогласно. Докладчик по вопросу, исполняющий обязанности директора Департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко сказал, что в Севастополе этот показатель будет выше, чем в среднем по стране, где он равен 9311 рублям.

— В целях определения социальной доплаты к пенсии необходимо установить величину прожиточного минимума пенсионера в городе Севастополе на 2020 год в размере 9597 рублей, — доложил С.Борисенко.

Чиновник пояснил, что доплату (теперь региональную, а не федеральную) будут получать все пенсионеры, у кого страховая пенсия ниже этой суммы. Таких, по предварительным подсчетам, в Севастополе тысяч 15. На обеспечение доплат в бюджете 2020 года предусмотрено около 340 млн рублей.

Размер прожиточного минимума для пенсионеров в настоящее время составляет 9514 рублей.