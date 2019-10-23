Троллейбусы купят в Пскове

До конца июня 2020 года Торговый дом «Электромаш» из Пскова должен поставить в Севастополь 50 троллейбусов на сумму около 800 миллионов рублей.

Как указано на сайте госзакупок, закупочная комиссия согласовала заключение государственной транспортной лизинговой компании договора с торговым домом «Электромаш» из Пскова на поставку 50 троллейбусов в Севастополь. Общая стоимость контракта составила 781,25 млн рублей, что соответствует начальной (максимальной) цене. Срок поставки — не позднее 30 июня 2020 года, говорится в документах.

По информации итогового протокола, на открытый конкурс по поставкам была подана только одна заявка, и поскольку она соответствовала требованиям, комиссия разрешила заключить контракт с единственным участником тендера.

Таким образом, машины с асинхронным двигателем, который как раз и производят на псковском заводе, будут ходить на городских линиях в Севастополе. Где будут произведены сами троллейбусы, в документах не указано.

Торговый дом «Электромаш» работает с 2000 года, занимается реализацией продукции АО «Псковский электромашиностроительный завод», говорится на официальном сайте ПЭМЗа. Завод специализируется на производстве асинхронных тяговых электродвигателей для трамваев, троллейбусов, метро и электропоездов, применяемых в различных типах и моделях городского электротранспорта, производимого в России, в Беларуси, в Украине.

До этого троллейбусы и электробусы с динамической подзарядкой поставлялись в Севастополь от крупнейшего в стране производителя троллейбусов «Тролза», расположенного в городе Энгельсе Саратовской области. В настоящее время предприятие проходит процедуру банкротства.

Поставка троллейбусов осуществляется в рамках «Программы некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта на территориях Республики Крым и Севастополя», утвержденной правительством России в декабре 2014 года.