Просят увеличить субсидирование авиарейсов в Крым

Власти Республики Крым обратились к Правительству РФ с просьбой увеличить субсидирование авиарейсов в регион, сообщил глава республики Сергей Аксенов, выступая с докладом о плане работы правительства на пять лет.

«Инициирован вопрос увеличения суммы субсидирования для льготных категорий граждан на выполнение полетов в Крым и, соответственно, увеличение числа субсидируемых маршрутов. <...> Предложения по увеличению объемов субсидии внесены в Правительство РФ», — цитирует С.Аксенова ТАСС.

По его данным, в 2019 году на субсидирование авиаперелетов предусмотрено в общей сложности более 3,8 миллиарда рублей. На Республику Крым было выделено порядка 15% этой суммы — около 572 миллионов рублей.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за постсоветские годы число туристов — около 6,8 млн человек. Власти Крыма рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 млн туристов, а в 2020 году турпоток в республику, как ожидается, превысит рекордные советские показатели в 8 млн человек.