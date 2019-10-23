Приняли закон о штрафах за парковку на газонах

Депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении законопроект, вносящий поправки в региональный закон «Об административных правонарушениях». В документ добавляется статья об ответственности за парковку на газонах.

Изменения предполагают административную ответственность за парковку на газонах и других участках территории, «занятой зелеными насаждениями». Законодательная инициатива принадлежит прокурору города. Его представитель, старший помощник прокурора города Севастополя Сергей Неудахин рассказал депутатам, что правоприменитель, ответственный департамент правительства города, должен будет понимать разницу между газоном или подобным объектом благоустройства и пустырем, поросшим сорняком. То есть, выписывать по 400 гипотетических штрафов за ночь, что предположил депутат Сергей Лисейцев, не должны.

— Адекватное правоприменение не должно допустить квалификации действия и составления протоколов по таким ситуациям. К тому же, если даже предположить, что департамент составит протокол за парковку на каменистом участке с сорняком, есть понятие «малозначительности» в КоАП. То есть, человек не будет привлечен к ответственности за такие вещи, — уверен С.Неудахин.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поддержал законопроект, посчитав, что автолюбителям нужно прививать культуру вождения и парковки. Угроза штрафа также, по мнению градоначальника, позволит сохранять объекты благоустройства, в которые город уже вложил бюджетные деньги.