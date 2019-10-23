Памяти поисковика и настоящего севастопольца

Нам всем казалось, что Владимир Емельянович Сергиенко будет жить всегда, что его энергия и энтузиазм неподвластны времени. Мы так привыкли, что он — неотъемлемая часть нашего города, и с ним просто не может случиться ничего такого, что выбьет его из рядов самых неравнодушных граждан Севастополя.

Смысл всей жизни В.Сергиенко состоял в постоянной борьбе и постоянном поиске, и мы не сомневались, что так будет всегда. Он всегда будет руководить Балаклавским поисковым отрядом «Подвиг», и каждый год, в день начала Великой Отечественной войны 22 июня, собирать руководителей города, общественников, молодежь и журналистов в селе Оборонное, где благодаря его усилиям теперь существует Братское кладбище с захоронениями бойцов Приморской армии. Каждый раз, выступая на этом мероприятии, он не уставал говорить о важности поисковой работы — для живущих теперь и тех, кто еще придет в эту жизнь.

Его парадный пиджак украшало множество наград, самая знаковая из которых — уникальный и считающийся древнейшим на планете Золотой орден Святого Константина Великого (учрежденный в 330 году первым христианским монархом Константином, основателем Византии). В свое время орденом Святого Константина были награждены Петр I, Александр Суворов, Павел Третьяков, Савва Морозов и др. В.Сергиенко удостоен этой награды «за подвижническую деятельность по поиску, восстановлению имен и христианскому захоронению защитников Отечества».

С 2009-го года «Севастопольская газета», поддержанная мнением целого ряда общественных деятелей Севастополя, выступала с инициативой выдвинуть кандидатуру В.Сергиенко на присвоение звания «Почетный гражданин Севастополя», учитывая его заслуги перед городом по увековечению славной героической истории Севастополя. Увы, реализовать эту инициативу так и не удалось. Не успели, не смогли...

Время и болезни не пощадило его, Владимир Емельянович ушел из жизни 20 октября на 84-м году жизни. Глубоко символично, что его похоронили на том же кладбище в селе Оборонное, рядом с бойцами, память о которых он сумел вернуть людям.

Мы будем помнить Вас, Владимир Емельянович! Мы будем помнить!