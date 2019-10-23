Наблюдательный совет по Большой Морской совещался четыре часа

Эксперты и общественники на первом заседании совета выступали активно, каждому участнику было предоставлено слово. Общение прошло конструктивно и все предложения занесли в протокол. В изначальный проект реконструкции улицы внесены значительные корректировки: проект изменился на 40 процентов.

Вечером 22 октября состоялось первое заседание созданного наблюдательного совета по проекту реконструкции улицы Большая Морская. Следует отметить, что широко обсуждаемый проект не подразумевает реконструкцию фасадов исторических зданий, расположенных на главной улице города, а касается исключительно благоустройства прилегающей к ним территории, замене дорожного покрытия, упорядочивания полос автомобильного движения, озеленения, оборудования зон отдыха, замены опор освещения, переноса контактной сети по принципу «чистое небо» и много другое.

В наблюдательный совет вошло 40 человек, половина из них — эксперты, вторая — представили общественных организаций.

«Когда мы делаем улицу, она должна формироваться людьми. Мнений много и иногда они противоречат друг друга. Но мы стараемся всех услышать. Большая Морская имеет статус исторического поселения, у которого есть регламент, который мы выполняем», — заявил главный архитектор архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро.

Самыми обсуждаемыми вопросами стали предложения по установке питьевых фонтанчиков (явно ностальгия по светлому прошлому) и озеленение. Дендрологи Никитского ботанического сада, основываясь на научных данных, предложили высадить на Большой Морской хвойные деревья: итальянскую пинию (сосну) и аризонский кипарис. Растущие там сейчас орехи и каштаны болеют, уже с середины лета желтеют и выглядят печально.

А вот и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев услышал, что горожане на двух площадях, попадающих под реконструкцию — Лазарева и Ушакова, хотели бы видеть памятники прославленным адмиралам в дополнение к уже установленным там бюстам.

«Я неоднократно слышал идею установки памятников адмиралам — здесь разные мнения, но, если большинство посчитает нужным – правильнее будет запланировать фундаменты», — отметил М.Разважаев.

Члены совета страстно обсуждали детали, такие как, внешний вид скамеек и опор освещения, а сложные и спорные моменты решили вынести на отдельные встречи согласно тематике (организация дорожного движения, обеспечение доступа для маломобильных групп населения к объектам и т.д.).

В результате проектом сохраняется трехполосное движение. Парковочные места будут организованы в виде заездных карманов. Велодорожек не будет. Дизайн скамеек, ограждений, фонарей выполнят в стиле 50-х годов. Уличные фонари, сделают точно такими же как и сейчас. Тротуары вымостят натуральным камнем, комбинируя светлые и темные оттенки породы. Все подземные коммуникации обновят. Так называемые «больные деревья», растущие сейчас на Большой Морской, если «вылечат», то пересадят. Если нет, то на их месте посадят пицундскую сосну, итальянскую пинию и аризонский кипарис.

От обсуждения осталось впечатление, что в целом проект уже давно принят, а главная задача заседания совета — соблюсти процедуру.