На винзаводах устроят дни открытых дверей

В первых числах ноября известные винодельческие хозяйства Крыма откроют свои двери для посетителей фестиваля вина и гастрономии «Ноябрьфест».

Среди его участников — как крупные предприятия полуострова с богатой историей, так и новые, относительно небольшие заводы. Но все они имеют свои узнаваемые бренды и производят продукцию, которая пользуется спросом у ценителей изысканных напитков.

Дни открытых дверей пройдут в «Массандре», «Золотой Балке», «Коктебеле», «Солнечной Долине», «Старом Крыму», винном доме «Фотисаль», «Доме Захарьиных» и Alma Valley.

На некоторых хозяйствах экскурсии и дегустации будут бесплатными, на других — по специальной цене. Посещения запланированы на 1-3 ноября. При этом «Солнечная Долина» будет принимать гостей все три дня, «Коктебель» — только 1 ноября, а остальные участники проекта — 1 и 3 ноября.

В Севастополе экскурсии на агрофирму «Золотая Балка» запланированы на 1 и 3 ноября. Гости смогут посетить инновационный винный подвал и современный цех розлива, а также увидеть процессы производства вин.

В Бахчисарайском районе винный дом «Фотисаль» организует экскурсии с посещением винного погреба и дегустацией сортовых тихих вин, а «Дом Захарьиных» запланировал не только экскурсии на виноградники и дегустацию, но и посещение древнего пещерного города Качи-Кальон. На Alma Valley можно будет пройтись по винодельне, спуститься в винный погреб и попробовать на вкус известные напитки предприятия.

Обязательным условием посещения винных хозяйств являются наличие флаера, который подтверждает регистрацию на сайте ноябрьфесткрым.рф, и предварительная запись, сообщает Туристический портал Крыма.