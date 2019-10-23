Монтируют барьерное ограждение на шестом этапе «Тавриды»

«Мы начали работы по установке барьерного ограждения на участках между Приятным Свиданием и Бахчисараем. Сейчас ведется монтаж на разделительной полосе трассы. В общей сложности установлено уже около четыре километров металлоконструкций», — добавил Г.Назаров.

Барьерное ограждение на «Тавриде» устанавливается на разделительной полосе, при установке бортового камня, на участках с массивными препятствиями ближе четырех метров от проезжей части либо участках с высотой насыпи более трех метров и крутыми откосами. На обочинах устанавливается одностороннее барьерное ограждение высотой 0,75 м и шагом стоек в два и три метра, толщина балок 4 мм. На разделительной полосе устанавливается как одностороннее, так и двустороннее ограждение. Его высота составляет 1,1 м, шаг стоек — от двух до четырех метров, а толщина — 5 мм. Чтобы защитить металл от коррозии, поверхность секций обрабатывается методом горячего цинкования.

Общая протяженность барьерного ограждения, которое будет установлено на участках Тавриды к 2020 году, превысит 700 км.