Дубовику не стыдно говорить о зарплате

В зале заксобрания Севастополя прозвучал призыв платить всем депутатам деньги. Такое мнение озвучил один из парламентариев — лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Евгений Дубовик.

— Чего мы боимся сказать вслух о том, что председатель, заместители председателя заксобрания, председатели постоянных комитетов, рядовые депутаты должны получать зарплату? Почему мы боимся это сказать? Работать — это что, преступление? Всякая работа должна быть оплачена! — эмоционально выступил Е.Дубовик после того, как депутаты обсудили законодательное закрепление новой должности — еще одного, третьего по счету, заместителя председателя Законодательного собрания.

По мнению Е.Дубовика, отсутствие оплаты труда депутата заставляет последнего искать средства для жизни «на стороне» — а сторонняя профессиональная деятельность негативно сказывается на выполнении обязанностей парламентария.

— Прибегают с завода, из воинской части — кнопочку нажать. Если мы хотим работать — давайте работать! И получать за это зарплату, — призвал коллег Е.Дубовик, признавшись, что ему не стыдно желать оплату своего труда. Коллеги промолчали.

Напомним, с 2014 года в заксобрании Севастополя на платной основе работали 9 депутатов из 24-х: председатель, два его заместителя и шесть руководителей парламентских комитетов и комиссий. С января 2018 года депутаты приняли решение сократить «депутатов на зарплате» до трех – спикера и двух руководителей политических фракций (тогда в заксобрании были представлены две партии — «Единая Россия» и ЛДПР). Это произошло на фоне конфликта между парламентом и правительством города, когда решением исполнительной власти было сокращено финансирование Контрольно-счетной палаты и аппарата заксобрания.

Сейчас в заксобрании второго созыва зарплату получают шесть человек: председатель и руководители пяти политических объединений. В новом составе Законодательного собрания сформировалось пять фракций: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

По итогам небольшой реорганизации увеличилось и количество комиссий и комитетов — теперь их семь.

На заседании 22 октября депутаты проиндексировали должностные оклады госслужащих заксобрания — на 4,3% с октября 2019 года. Такое же постановление — в отношении госслужащих исполнительной власти — неделей ранее было принято в правительстве Севастополя.