Депутата Колбина содержит жена

Так председатель постоянного комитета по законодательству и государственному строительству Законодательного собрания Сергей Колбин ответил на вопрос «Севастопольской газеты», на какие средства он живет после ухода с должности руководителя севастопольского отделения Росгвардии.

Командир «Беркута», полковник полиции С.Колбин временно, в соответствии с законом, сложил свои полномочия на ближайшие пять лет, и теперь не получает никаких видов довольствия.

— У меня счастливая семья, меня содержит сейчас жена, — ответил председатель постоянного комитета. — Посмотрите на меня! Я думаю, что мне это пойдет только на пользу, — отшутился крупногабаритный депутат.

При этом С.Колбин считает, что у некоторых его коллег по городскому парламенту проблемы с деньгами могут быть.

— Пока финансирование заложено только на председателя, заместителя и руководителей фракций. На всех остальных депутатов финансирования пока нет. Кто бы что ни говорил, но депутаты на сегодня работают на общественных началах, — заявил он, предположив, что вопрос оплаты деятельности остальных депутатов будет рассмотрен, и сослался при этом на мнение депутата Евгения Дубовика, который уверен, что всякая работа должна оплачиваться.

— Я мог уйти на пенсию, работать в депутатском корпусе и получать пенсию. Но я посчитал, что это несколько несправедливо, и люди, с которыми я работал, переубедили меня, — сказал С.Колбин.