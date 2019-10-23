Четыре автомобиля столкнулись на ПОР

В 10.32 на пульт оперативной диспетчерской службы Главного управления МЧС России по Севастополю поступила заявка службы «112» об аварии на перекрестке улиц Юмашева и проспекта Октябрьской революции. Столкнулись три автомобиля Kia Rio (один из них учебный) и Chevrolet Aveo. В результате ДТП пострадали трое, причем два человека получили серьезные травмы.

В 10.36 к месту происшествия прибыло отделение 6-й пожарно-спасательной части и служба пожаротушения. В 10.40 спасатели отключили аккумуляторные батареи поврежденных автомобилей, произвели смыв топлива и антифриза с проезжей части, а пострадавших передали бригаде скорой помощи.

По предварительной версии молодая женщина на Kia Rio, двигаясь по проспекту, не остановилась на красный сигнал светофора и не предоставила преимущество водителю учебного Kia Rio, который осуществлял поворот. В результате ДТП пострадали инструктор учебного автомобиля, ученик и сама виновница аварии.