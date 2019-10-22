В ТЮЗе поставили полезный мюзикл

В Севастопольском театре юного зрителя — необычная премьера, само название которой очень знакомо севастопольцам. Спектакль-водевиль «Осторожно, дети!» по произведению Алексея Пешкова (Максима Горького) много лет шел на сцене Севастопольского драмтеатра им.Луначарского.

Однако теперь речь пойдет совсем об ином, а именно: о Правилах дорожного движения. Только не надо думать, что это будет назидательный инструктаж для самых маленьких. Хотя в основу постановки как раз и положен принцип просвещения и обучения юных зрителей правилам поведения на дороге. Другое дело, что эту информацию в ТЮЗе постарались подать ярко, красочно и интересно.

Как рассказала «Севастопольской газете» режиссер и хореограф спектакля Ирина Плескачева, спектакль по одноименной пьесе Анны Богачевой — о Правилах дорожного движения, которые на сцене обретают сказочную природу.

Герои спектакля — светофор, дорожные знаки, «лежачий полицейский»... Вам уже скучно? Постойте! Для того, чтобы история зазвучала по-тетральному легко и весело, И.Плескачева придумала облечь ее в формат игрового мюзикла, соединив музыку, танцы и здоровый юмор.

— Признаюсь, когда мне поручили эту работу, я от неожиданности просто пожала плечами. Но потом, когда начала репетировать, поймала себя на мысли, что получается даже увлекательно, — поделилась И.Плескачева.

Участники постановки уверены, что сценическая история должна увлечь и зрителей, поскольку предполагает игровую и даже интерактивную форму общения.

Накануне премьеры И.Плескачева вовсе не настроена раскрывать все секреты и приколы, но она точно следует принципу: «Играть для детей нужно так же, как для взрослых, только еще лучше!»

— Моей задачей было из полезного сделать еще и вкусное, — улыбнулась режиссер, добавляя, что, несмотря на то, что возрастной ценз спектакля 6+, он наверняка будет интересен подросткам и даже взрослым. Они получат удовольствие от получившейся клиповой истории, да еще под великолепную музыку из всемирно известных мюзиклов «Чикаго», «Ромео и Джульетта» и других.

К тому же, зрителей ожидают своебразное путешествие по танцевальным жанрам, калейдоскоп из контемпорари, шансона, восточных и даже индийских танцев. Например, «зебра» представлена в образе звезды Болливуда.

В спектакле заняты три поколения актеров театра — Жанна Терлецкая, Матвей Черненко, Игорь Петров, Александр Безродный, Семен Сковородин, Кирилл Паниотов, Екатерина Ганина, Евгения Липская, Игорь Ливенцов, Александр Костелов и др.

Премьера намечена на пятницу, 25 октября.

Остается сообщить, что новая постановка — продукт сотрудничества Севастопольского ТЮЗа и ГИБДД. Судя по всему, удачного.