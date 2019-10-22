Ужесточают надзор за микрокредиторами

Микрокредиты и займы сейчас зачастую наиболее оптимальный и быстрый способ найти деньги на какие-то покупки или услуги. В Севастополе в микрофинансовом секторе официально зарегистрировано 39 компаний, включая кредитно-потребительские кооперативы, ломбарды и т.д. Регулируя сферу микрофинансирования, власти стараются освободить рынок от мошенников, сделать этот бизнес более прозрачным и оградить потенциальных клиентов от обмана и вымогательства со стороны недобросовестных кредиторов.

С 1 октября вступили в силу некоторые законодательные изменения, прописанные в Федеральном законе от 2 августа 2019 года. С их помощью Центральный банк России рассчитывает очистить рынок от компаний, цель которых не выдача потребительских микрозаймов, а махинации с деньгами и с недвижимостью.

С октября этого года потребительские займы под ипотеку смогут выдавать только профессиональные кредиторы (МФО, КПК, СКПК), находящиеся под надзором ЦБ. Это наиболее социально заметное изменение рынка микрофинансирования. Кроме этого, под ипотеку могут кредитовать Росвоенипотека, и работодатели — своих сотрудников.

По решению ЦБ кредитные и сельскохозяйственные потребкооперативы не смогут выдавать обеспеченные ипотекой потребительские займы не выше максимальной ставки, установленной Советом директоров Банка России — 17%.

Ожидается, что предотвратить мошенничество с недвижимостью, и случаи, когда человек лишается крыши над головой из-за взятого займа, сможет еще одна новая норма закона. С 1 ноября микрофинансовые организации не смогут давать потребительские займы под залог квартиры и дома, под долю жилой недвижимости, или под право на будущее жильё по договору долевого участия — даже если жилье не является единственным. Но кредиторы по-прежнему могут выдавать займы под залог нежилой недвижимости — на такие кредиты эта новация не распространяется.

С октября также несколько меняется алгоритм выдачи кредитов. Теперь займодатель, прежде, чем выдать кредит и заём размером более 10 тысяч рублей, предварительно должен рассчитать показатель долговой нагрузки клиента (ПДН). Касается это клиентов как банков, так и микрофинансовых организаций. ПДН рассчитывается из соотношения ежемесячных платежей по всем кредитам и займам к среднемесячному заработку заемщика. Если такой свод «дебета с кредитом» покажет, что долги потенциально превышают половину дохода возможного (или действующего) клиента, ему могут отказать в получении новой ссуды. Раньше многие банки подобные процедуры уже делали — для собственной информации, но с 1 октября рассчитывать ПДН стало обязательным.

Помимо такой оценки финансовой устойчивости клиента, с октября этого года микрокредиторы (речь идет о микрокредитных компаниях) могут, наряду с микрофинансовыми компаниями, идентифицировать своих клиентов. По сути, проверять их на добропорядочность и на соответствие персональным данным. В этом случае кредитор, скорее, защищает свои интересы — так как нередки случаи получения микрозаймов на чужой паспорт.

В будущем году ужесточатся требования к уставному капиталу микрокредитных компаний и к деловой репутации их владельцев. Сейчас стартовый уставной капитал МКК составляет 10 тысяч рублей. С июля следующего года и до 1 июля 2024 года он будет поэтапно увеличиваться — по миллиону рублей в год, до 5 миллионов рублей. .

С будущего же июля собственники и руководители микрокредитных компаний не смогут занимать соответствующие позиции в МФО, если ранее возглавляемые ими микрофинансовые организации за нарушения законодательства покинули реестр Центрального банка России.

Лимит предельной задолженности

С 1 июля 2019 года введены ограничения предельной задолженности граждан по договорам кредита или займа на срок до одного года. Сейчас общая сумма процентов, штрафов, пени и иных платежей не может двукратно превышать сам долг. Если взаймы получено 10 тысяч рублей, то вернуть нужно будет не более 30 тысяч, из которых 10 тысяч — тело долга и 20 тысяч — проценты. После достижения двукратного предела задолженности начисление процентов, неустойки и других платежей должно быть прекращено. С 1 января 2020 года этот коэффициент составит 1,5 — то есть при долге в 10 тысяч рублей максимальная выплата, включая все штрафы и неустойку, не превысит 25 тысяч рублей. Кроме того, ежедневная процентная ставка по займам в МФО сейчас не может быть выше 1%.