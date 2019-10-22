У председателя севастопольского заксобрания будет три сменных заместителя

Соответствующие изменения в Устав города приняты на заседании севастопольского парламента 22 октября. Теперь у спикера заксобрания три зама официально, однако количество кресел в президиуме увеличивать не будут — введут сменную работу.

— Избрание трех заместителей председателя Законодательного собрания Севастополя позволит улучшить организацию деятельности Законодательного собрания, создав возможность оптимального распределения функциональных обязанностей при осуществлении руководства Законодательным собранием города Севастополя, — прокомментировал нововведение руководитель постоянного комитета заксобрания по законодательству и государственному строительству Сергей Колбин.

По мнению председателя заксобрания Владимира Немцева, создание дополнительной должности «оптимизирует функционал» и более справедливо распределит обязанности среди многопартийного парламента, сложившегося в севастопольском парламенте второго созыва.

Не все депутаты были согласны с инициативой изменения Устава Севастополя. Так, Вячеслав Горелов заявил, что увеличение замов председателя не повлечет за собой лучшую организацию труда.

— Устав не должен быть подверстан под конкретную политическую ситуацию в парламенте. Устав — это фундаментальный документ, конституция города, а мы ломаем его сейчас под капризы депутатов — для одного из них. Нельзя смешивать партийные и управленческие вопросы, потому что от смешанных браков не всегда рождаются умные и красивые дети, — эмоционально выступил В.Горелов, напомнив коллегам, что заксобрание первого созыва успешно трудилось, большую часть времени находясь под руководством только двух человек: председателя и одного его заместителя.

Однако депутаты не прислушались к этому мнению и большинством голосов приняли законопроект во втором, окончательном чтении. Против были трое, еще трое воздержались.

Отвечая на вопрос В.Горелова, каким образом втиснут третьего зама в президиум, где стоит три кресла — для спикера и двух заместителей, В.Немцев ответил, что, скорее всего, будет организована посменная работа заместителей председателя заксобрания. Они будут меняться от заседания к заседанию.