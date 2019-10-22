Предлагают строить водохранилища на горных склонах для покрытия дефицита воды

Научно-экспертный совет Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма изучит возможность обустройства водохранилищ на горных склонах для покрытия дефицита воды на полуострове, сообщил ТАСС глава комитета Игорь Вайль.

Крым испытывал проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова.

«Раньше вопрос по обустройству водохранилищ, сбора стоков [на горных склонах] не изучался. Мы соберем в ближайшее время научный совет, который работает при нашем комитете. Это доктора и кандидаты наук, специалисты- геофизики, которые изучат этот вопрос, поскольку он до конца не изучен в Крыму. Потому что до сих пор мы получаем воду из карстовых источников», — отметил И.Вайль на заседании комитета по экологии и природным ресурсам Госсовета республики.

По словам члена комитета Госсовета Крыма по экологии и природным ресурсам Валерия Аксенова, в качестве примера можно использовать опыт Австрии.

«Там практически в каждом горном ущелье есть плотина, где накапливается талая и дождевая вода, которая затем используется для орошения и для питья. У нас, к сожалению, этого нет», — отметил он.

О водоснабжении Крыма

Благодаря поддержке Минприроды России в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. В частности, в сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов, пробурено 36 скважин, общий объем подаваемой воды составил 195 тыс. куб. м в сутки, что позволило обеспечить питьевой водой около 400 тыс. жителей Восточного Крыма по временной схеме, которая эксплуатируется до настоящего времени.

Строительство тракта водоподачи от этих водозаборов будет завершено к 2022 году. Феодосия, Судак, Керчь, а также населенные пункты Ленинского района региона будут в полном объеме обеспечены качественной питьевой водой. В некоторых крымских селах, в которых на протяжении 15-20 лет вода подавалась по часам, налажено круглосуточное водоснабжение.

По информации пресс-службы министерства жилищно- коммунального хозяйства республики, в рамках нацпроекта «Экология» до 2024 года в Крыму будет построено четыре комплекса по очистке воды, водоводов в Евпатории, Красноперекопске, городе Саки и поселке Первомайское.