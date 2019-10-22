Победу Вячеслава Горелова на выборах в заксобрание оспаривают в суде

Иск об оспаривании результатов прошедших выборов в заксобрание Севастополя на третьем округе направила в суд Евгения Соболевская, которая баллотировалась по этому округу.

Истец просит признать результаты выборов недействительными из-за того, что в бюллетень была внесена Ольга Дронова, которая, на момент голосования защищала в суде свое право принять участие в избирательном процессе.

Интересно, что именно Е.Соболевская в августе подала в суд требование снять с выборов О.Дронову.

«Это классическая схема, проработанная уже очень давно. Соболевская — технический кандидат, кандидат-спойлер, которого выставляет одна из партий (под прикрытием «самовыдвиженец») в качестве такого инструмента борьбы с конкурентами — жалобы, суды, оспаривание выборов. Поэтому такое развитие сюжета было предсказуемо», — считает председатель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова.

По ее словам, прогнозируемо, что иск подала не проигравший кандидат от партии «Единая Россия» Инна Гончарова, а именно технический.

Как сообщила пресс-служба СРОО «Наш Севастополь», рассмотрение иска назначено на 14.00 30 октября в Гагаринском районном суде.

Напомним, что на третьем одномандатном мажоритарном округе победителем признан Вячеслав Горелов.