Молодая женщина задержана за убийство таксиста и поджог

Следствием предварительно установлено, молодая женщина познакомилась в Севастополе с 56-летним водителем, который пригласил ее в гости в свой дом, расположенный в садовом товариществе «Золотая балка» в Балаклавском районе. После распития спиртного гостья собралась уходить, но хозяин дома хотел продолжить общение и начал активно приставать к ней. Тогда женщина схватила нож и нанесла не менее семи ударов ему в сердце.

Про поджог пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю ничего не говорится. Но пресс-служба МЧС сообщила, что от огня и дыма в доме в садовом товариществе пострадала женщина и был обнаружен труп мужчины.

Подозреваемой оформили явку с повинной и задержали. Следствие готовится предъявить ей обвинение в убийстве и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения.

В рамках расследования уголовного дела следователями Балаклавского следственного отдела проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, что в понедельник, 21 октября, на аппаратном совещании в правительстве Севастополя о пожаре и трупе в садовом товариществе докладывал и.о. директора департамента общественной безопасности Дмитрий Крупкин. На это врио губернатора Михаил Развожаев заметил, что причины ситуации ему понятны — без отопления людям холодно, и они включают электрические отопительные приборы, чтобы согреться.