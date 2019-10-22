Кадастровые работы по многоквартирным домам завершатся в конце ноября

С 1 октября по 29 ноября Департаментом по имущественным и земельным отношениям Севастополя проводятся кадастровые работы по образованию земельных участков под многоквартирными домами, расположенными на территории города.

Работы производятся в полном объеме, начиная с геодезической съемки земельного участка вплоть до получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости.

«Севастопольская газета» обратилась в Департамент по имущественным и земельным отношениям и попросила разъяснить, почему важно проведение подобных работ.

Детская площадка, палисадники, зоны отдыха и небольшая парковка для автомобилей — так чаще всего представляется идеальный двор многоэтажного дома. Однако зачастую придомовая территория незаконно используется в коммерческих или других целях третьими лицами. Типичный пример подобного самоуправства, когда пространство перед домом заставлено машинами участников судебных процессов, приехавших в суд, расположенный в соседнем здании, от чего придомовая территория превращается в стоянку автомобилей; либо зеленая зона отдыха становится местом разгрузки-выгрузки товаров магазина. Решать подобные проблемы поможет постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

Кадастровый паспорт многоквартирного жилого дома позволяет более конструктивно решать организационные и текущие вопросы с недвижимостью, так как земельный участок, которого до этого принадлежал городу, бесплатно переходит в общую долевую собственность жильцов, сообщил и.о. директора ДИЗО Максим Левашов.

На основании этого собственники квартир решением большинства жильцов, принятым на общем собрании и занесенным в соответствующий протокол, имеют право благоустраивать придомовую территорию по своему усмотрению: организовывать детские или спортивные площадки, разбивать палисадники, устанавливать другие элементы для обслуживания дома. Также возможно провести работы по дополнительному озеленению территории. Но в этом случае содержание и благоустройство данных участков будут осуществляться за счет средств владельцев квартир, которые должны выделять деньги пропорционально размерам своих жилищ, что безусловно отразится в ежемесячных счетах на коммунальные услуги.

Управляющие компании в свою очередь на основании данных кадастровой выписки многоквартирного дома смогут решать вопросы, связанные с ремонтом и обслуживанием здания.

Размер участка, примыкающего к многоквартирному дому, определяется в индивидуальном порядке и в среднем варьируется в пределах 3-6 метров по периметру в зависимости от ряда факторов: наличия окружающих здание дорог, находящихся в общем пользовании; этажности дома; плотности застройки в квартале.

По словам специалистов департамента, чтобы узнать площадь земельного участка, принадлежащего жильцам, можно воспользоваться публичной кадастровой картой, где отражена вся необходимая информация, либо заказать выписку из единого государственного реестра недвижимости. Если собственники хотят установить границы земельного участка на местности, то следует обратиться к кадастровому инженеру, который осуществит вынос границ объекта в натуру (на местность), обозначив их межевыми знаками.

С 2016-го по 2018 год в Севастополе на кадастровый учет поставлено 2927 земельных участков под многоквартирными домами, сообщили в пресс-службе департамента. В 2019 году планируется сформировать и поставить на учет еще 622 земельных участка: 263 — в Гагаринском районе, 133 — Нахимовском, 109 — Ленинском, 89 — Балаклавском, а также 28 в Инкермане, 16 — Верхнесадовом, 9 — Каче, по одному в Орлином и Андреевке.

Кадастровые работы, запланированные на 2019 год, должны завершиться до конца ноября. Во избежание ошибок и недоразумений все заинтересованные лица могут ознакомиться с результатами промежуточных работ в офисе исполнителя заказа ООО «КРТ Система» по адресу: Севастополь, ул.Супруна, 12.

Контактный номер телефона исполнителя работ — ООО «КРТ Система»: +7 (978) 910 04 17.

Контактные номера телефона ДИЗО: 54-21-50, 54-36-83.