Художественный музей отремонтировать в срок не успевают

Подрядчик не успевает закончить ремонт и реставрацию здания Художественного музея им.Крошицкого, как планировалось ранее, срок завершения работ перенесен на 2020 год.

«По ремонту и реставрации объекта культурного наследия — здания Художественного музея им.Крошицкого — подрядчик не успевает завершить работы до конца 2019 года в связи с недостаточными темпами производства строительно-монтажных работ. А именно — [в связи с] недостатком оборотных средств: отсутствием необходимых материальных, технических и рабочих ресурсов», — говорится в ответе департамента на запрос агентства ТАСС.

Например, пояснили в департаменте, сейчас «на рынке реставрационных услуг существует дефицит квалифицированных кадров». «А к работам на объекте привлекаются именно такие специалисты: сертифицированные в области реставрации, имеющие опыт работы на подобных объектах культурного наследия как в городе Севастополе, так и в других субъектах Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

По данным департамента, сроки окончания работ переносятся с декабря 2019 года на 2020 год. Это не приведет к увеличению объемов финансирования. Ремонт и реставрация здания финансируются за счет Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года».

Ремонт художественного музея с весны 2018 года ведет питерская компания «Гуар». Сумма контракта составляет порядка 435 миллионов рублей, срок окончания — декабрь 2019 года.