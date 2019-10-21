В департаменте здравоохранения считают только своих врачей

Так, по данным Крымстата, на 1 января 2019 года в Севастополе работали 2097 врачей (477 на 100 тысяч населения), что примерно соответствует среднероссийским показателям — 475 врачей на 100 тысяч человек.

Между тем, по данным, опубликованным на сайте Департамента образования к Дню врача 7 октября, в Севастополе работают всего лишь 1510 врачей. Таким образом, разница в цифрах составляет почти 500 специалистов.

Можно было бы предположить, что таково количество врачей, пожелавших уволиться за истекшие девять месяцев. Однако при выяснении оказалось, что нестыковка данных объясняется разницей к подходу в подсчетах.

В отличие от Крымстата, учитывающего врачей, практикующих как в частных, так и в государственных медучреждениях, в Департаменте здравоохранения считают врачами только работающих в своих организациях. При этом ситуацию с частными медицинскими учреждениями и.о.директора Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов назвал не совсем здоровой, при этом уточнив, что сам он не против частных медучреждений.

— Но конкуренция должна быть здоровой, частные клиники должны занимать свой сегмент. При том, что госмед­учреждения взаимодействуют с учреждениями частных форм собственности, надо понимать, что качество работы должно соответствовать всем нормам и требованиям. На сегодня это не всегда так, — оценил работу коллег С.Шеховцов.

Далее он пояснил, что кадровый дефицит в госмедицине на 15 октября составляет примерно 150 врачей. Если быть точнее — 148.