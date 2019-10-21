Паром обещают починить за сутки

Паромная переправа Артбухта – Северная сторона (пл.Захарова) с 21 октября не работает. Паром, выполняющий перевозки, вышел и строя и встал на ремонт.

— То есть, это не плановый ремонт, — уточнил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев у и.о.директора Департамента транспорта Евгения Исакова в ходе аппаратного совещания 21 октября. На вопрос о имеющемся в городе втором пароме, Е.Исаков ответил, что второй, с учетом снижения пассажиропотока после окончания сезона выведен из эксплуатации и тоже отправлен в ремонт. М.Развожаев заметил, что для таких случаев надо бы иметь резерв.

Е.Исаков сообщил, что устранить поломку обещают в течение суток. Правда, на сайте морпорта такой оптимистичной информации нет. В качестве позитивной новости Е.Исаков сообщил, что в отсутствие парома все 5 имеющихся катеров работают с полной нагрузкой.

Напомним, что с 12 сентября в связи со снижением пассажиропотока на паромной линии работал только один паром.