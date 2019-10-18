Врачам поликлиник будут ежемесячно доплачивать за аренду жилья

Врачам первичного (амбулаторно-поликлинического) звена, не имеющих собственной жилплощади, с ноября будут доплачивать по 20 тыс рублей в месяц за аренду жилья.

Постановление об этом принято на заседании правительства 17 октября. Общая сумма выплат на 2019 год составит 2,7 млн рублей, с охватом 68 специалистов, в том числе местных.

Это очередная попытка решить кадровую проблему в здравоохранении по нехватке высококвалифицированных медицинских кадров. По данным департамента здравоохранения, в Севастополе на 15 октября не достает 148 врачей различных специальностей, в том числе терапевтов и педиатров.

— Выплаты будут осуществляться благодаря перераспределению средств, запланированных на региональные доплаты медикам, а также ставшие результатом проведенной с 1 июля реорганизации медучреждений, — доложил в ходе заседания и.о.директора департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

Он также напомнил, что летом были дополнительно выделены бюджетные средства на компенсацию оплаты жилья для приезжих врачей-онкологов, и данный вид помощи оправдал себя.

Принятое постановление правительства С.Шеховцов назвал прорывным. Кроме того, на брифинге для журналистов 18 октября глава ведомства напомнил, что еще летом президент РФ пообещал выделить 12 млрд рублей на строительство социального жилья. Однако при всей положительности этой меры, он признал, что это перспективное решение, притом, что проблему необходимо решать уже сейчас.

Рассуждая о плюсах принятого 17 октября постановления, С.Шеховцов также предположил, что оно поможет решить и общесоциальные вопросы города, в том числе рождаемости.

Сумма компенсации, которую планируется заложить в бюджет на цели компенсации за поднаем жилья на 2020 год, составляет 24 млн рублей.

Для оформления означенной выплаты необходимо собрать пакет документов, в том числе подтверждающие отсутствие в собственности жилплощади в Севастополе.