В городе нет детского онколога

При общем дефиците врачебных кадров, в Севастополе сегодня наиболее остро стоит вопрос о привлечении к работе в государственных медучреждениях некоторых узкопрофильных специалистов.

На брифинге для журналистов 18 октября и.о.директора департамента здравоохранения Сергей Шеховцов перечислил, кого не особенно хватает. Это урологи, кардиологи, а также детский онколог, которого, как оказалось, до сих пор вообще нет в городе и вопрос привлечения которого крайне сложен. В числе других врачей перечислены терапевты и педиатры.

В качестве варианта решения кадрового вопроса и в связи с планируемым строительством комплексного медицинского кластера на Фиолентовском шоссе, С.Шеховцов не исключает целевую подготовку кадров — направление на обучение в медвузы выпускников севастопольских школ, с последующим обучением их в ординатуре. Первым шагом на этом пути стало выделение в этом году 150 дополнительных целевых мест в севастопольском медицинском колледже.

— Мы задумываемся о том, где мы будем брать специалистов через три года, когда у нас появятся новые медучреждения, — объяснил главный городской медик.

Напомним, что по официальной информации департамента здравоохранения в городских государственных медучреждениях не достает 148 врачей. Наибольший дефицит испытывают городские и сельские поликлиники, тогда как ситуация по комплектации больничных стационаров, по информации С.Шеховцова, не столь критична.