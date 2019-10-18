Неказистый проезд — улица славной победы

Неказистый проезд в центре Севастополя назван в память о знаменитом Наваринском сражении, в котором принимали участие и отличились прославленные российские адмиралы Нахимов, Корнилов, Истомин.

В Севастополе нет ничего случайного, все имеет значение. Каждый дом, переулок, балка, овраг, каждая улица — это память о самоотверженных и героических людях, которые возвели город в пантеон легендарных.

За бывшим футбольным стадионом, а ныне рынком «Чайка», расположилась ничем не примечательная улица Наваринская. Одна ее сторона — высокий капитальный забор детского легкоатлетического стадиона, построенного еще в 60-е, а с другой — десяток частных домов. На стометровке улицы только время от времени можно заметить немногочисленных прохожих или автомобиль. Но так было не всегда.

В конце 19 века Наваринской была нынешняя ул.Частника, а на месте сегодняшней ул.Щорса и руин детского стадиона размещалась Наваринская площадь. Что же значит это название, если оно было достойно и улицы, и целой площади?

«Севастопольская газета» поинтересовалась, знают ли люди, идущие по улице, историю ее названия. Из пяти опрошенных только одна женщина ответила, что в 1968 году ее назвали так в память о Наваринском сражении, в котором принимали участие прославившиеся в период первой обороны города адмиралы Нахимов, Корнилов и Истомин.

Мы часто слышим о мощной харизме Севастополя, что люди, рожденные и живущие в городе с такой историей, должны быть особенными, потому что жить в поистине священном месте и быть посредственными гражданами невозможно. И тем не менее, в настоящее время улица памяти славной победы русского флота забыта, не ухожена и, как говорят в народе, просто «убита». Не хочется верить, что наша память коротка, а благодарность формальна, что в суете и бессодержательности современности бесследно растворяются истинные смыслы и идеи великой страны.

За пять лет после воссоединения Севастополя и Крыма с Россией с точки зрения благоустройства в городе сделано немало, но до Наваринской, названной в честь блестящей победы русского флота, руки так и не дошли, но хочется верить, что дойдут.

А «Севастопольская газета» в очередную годовщину Наваринского сражения решила напомнить читателям об этой уникальной морской битве.

8(20) октября 1827 года русский флот с союзниками разгромили турецкий флот в Наваринском морском сражении у берегов Греции. Потери турецко-египетского флота составили более 60 кораблей и несколько тысяч человек убитыми и ранеными. Союзники не потеряли ни одного корабля. Флагман русской эскадры линейный корабль «Азов» уничтожил пять турецких кораблей.

Наваринское сражение сразу стало абсолютно уникальным событием в истории мировых войн на море. В нем участвовали эскадры пяти государств — союзная эскадра Англии, Франции и России против объединенной эскадры Турции и Египта. Причем ни одна из этих стран не находилась в состоянии войны.

Поддержали греков

Греция, триста лет страдавшая под гнетом Турции, в 1821 году поднялась на освободительную борьбу. Турки в Греции действовали с исключительной жестокостью. Тем не менее, все союзные государства поддерживали с Турцией нормальные отношения, а Англия и Франция даже оказывали ей материальную и военную помощь.

Россия в свою очередь, стремясь укрепить свое положение на Балканах, в очередной раз предложила оказать поддержку Греции. По настоянию России было решено направить в Средиземное море союзную эскадру, чтобы побудить Турцию наводить порядки в своих колониях более деликатно. Ни о каких военных действиях или сражениях не было и речи.

Российскую эскадру возглавил контр-адмирал Логин Гейден. Она соединилась с эскадрами Англии и Франции 1 октября у острова Занте в Ионическом море. Турецко-египетский флот находился у западного побережья полуострова Пелопоннес, в бухте у города Наварин (это итальянское название греческого порта Пилос).

Союзники направили командующему турецкими войсками и флотом письмо с требованием прекратить военные действия и акты насилия против греческого населения.

Наваринское сражение

Казалось, турки тоже не собирались воевать и поэтому позволили эскадрам Англии и Франции войти в бухту мимо береговых батарей и стать на якорь в непосредственной близости от своих кораблей. Англичане послали к туркам парламентера с вежливой просьбой отвести в сторону турецкие брандеры, но турки открыли огонь сначала по парламентеру, а затем и по кораблям союзной эскадры.

В это время русская эскадра только входила в бухту и оказалась под огнем орудий береговых батарей, турецких кораблей, а также подверглась атакам брандеров [судно, груженное взывчаткой, используемое для поджога вражеского корабля]. Флагман русского флота линейный корабль «Азов» под командованием капитана 1 ранга Михаила Лазарева сразу вступил в бой: он был вынужден драться сразу с пятью противниками.

Только с подходом остальных русских кораблей положение «Азова» улучшилось. Но 24 убитых, 67 раненых, избитый такелаж и рангоут, а также 153 пробоины, в том числе 7 подводных, наглядно показывали, через какой ад пришлось пройти этому кораблю. По свидетельствам участников Наваринского сражения, русские матросы сражались самоотверженно. Каждый — за четверых, и силы, по мере утомления, казалось, увеличивались. Ничто не устрашало их, больший ужас возбуждал большую храбрость. И ни одного выстрела мимо цели.

Среди отличившихся на «Азове» были лейтенант Павел Нахимов, мичман Владимир Корнилов и гардемарин Владимир Истомин. За боевые подвиги «Азову» впервые в Российском флоте были присвоены кормовой Георгиевский флаг и вымпел. Корабль стал гвардейским. Многие старшие офицеры были награждены российскими, английскими и французскими орденами.

Чем все закончилось

По сути, правящие круги Англии не желали ослабления Турции, поскольку это означало усиление России. В этой связи победу в Наваринском сражении они стали именовать «случайной».

Разгром турецкого флота в Наваринском сражении значительно ослабил морские силы Турции, что послужило значимым вкладом в победу России в дальнейшей русско-турецкой войне 1828-1829 годов. Наваринское сражение обеспечило поддержку греческого национально-освободительного движения, результатом которого по Адрианопольскому мирному договору 1829 года Греция получила автономию.