Стадиону «Горняк» нашли нового подрядчика

Определен новый подрядчик, который должен заняться реконструкцией стадиона «Горняк» в Балаклаве. На сей раз тендер выиграло ООО «Гласстрой».

Конкурсные процедуры объявлены и проведены в соответствии с 44-ФЗ по инициативе ГБУ «Дирекция капитального строительства» и завершились 29 сентября победой ООО «Гласстрой».

Напомним, что на основании представления прокуратуры Гагаринского района Севастополя государственный контракт с предыдущим подрядчиком ООО «Техстрой» по объекту был расторгнут по причине низкой строительной готовности. К тому же у «Техстроя» оказались подложные документы для участия в конкурсе.

Теперь речь идет о завершении реконструкции, при том, что сделанное оценено на уровне 11%.

Стоимость (без проектирования) строительства в договоре с ООО «Техстрой» составляла 373 млн рублей. Нынешняя — 340,5 млн рублей.

Таким образом, срок сдачи многострадального балаклавского стадиона, который пытаются реконструировать с 2008 года, снова переносится на неопределенный срок.