Для ввода аппарата лучевой терапии нужны разрешения, для оборудования по ЭКО — специалисты

Среди видов медпомощи, которую на сегодня не оказывают в учреждениях государственной медицины Севастополя, и.о. директора департамента здравоохранения Сергей Шеховцов назвал лучевую терапию и экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

Между тем, в ближайшее время аппарат лучевой терапии, по его информации, должен быть введен в эксплуатацию.

— На сегодня мы находимся на стадии оформления разрешительной документации, ведь речь идет о сложнейшей высокоточной технике. Уже проведены строительные, монтажные и пусконаладочные работы, аппарат готов к запуску. Как только оформим разрешения от Ростехнадзора и получим санэпидзаключение, тут же его запустим, — пояснил С.Шеховцов.

Что касается процедуры ЭКО, то, по информации директора департамента, подключение к этому процессу государственных медорганизаций связано с необходимостью закупки дорогостоящего и высозатратного оборудования. Как оказалось, частично оно в городе имеется, но не используется из-за отсутствия условий эксплуатации и обученных специалистов.

— В наши планы по ремонту родильных домов №1 и №2 входит решение и этого вопроса. Параллельно с созданием родильного дома третьего уровня, мы будем заниматься решением вопроса выполнения на базе городских госмедучреждений процедуры ЭКО, что очень важно для повышения рождаемости, — объяснил чиновник.