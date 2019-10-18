Дело Моложавенко связано с «ЖК «Фиолент Village»

Следственными органами Следственного комитета предъявлено обвинение директору Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ — превышение должностных полномочий. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры города Севастополя.

Управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю установлено, что обвиняемый достоверно знал, что законные основания для выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию второй и шестой очередей строительства здания по Фиолентовскому шоссе, 134, отсутствуют (корпус 4 и здание кафе), поскольку ООО «Порфир» условия в части обязательного присоединения объекта к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения не выполнило, документ об исполнении технических условий на присоединение объекта к указанным инженерным коммуникациям не предоставило. Несмотря на это, А.Моложавенко незаконно выдал ООО «Порфир» разрешения от февраля и марта текущего года на ввод их в эксплуатацию.

Указанные действия повлекли за собой существенное нарушение прав на благоприятную окружающую среду граждан, купивших помещения в этом комплексе, а также на водообеспечение в должных объемах.

Директор Департамента архитектуры и градостроительства города был задержан оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Севастополю 16 октября. В настоящее время следствием ему предъявлено обвинение по вышеуказанной статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится весь комплекс следственных и иных процессуальных действий для установления обстоятельств совершенного преступления.

Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.