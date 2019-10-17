Задержан за пропавшие миллиарды на КОС «Южные»

Бывший глава Департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов арестован. Такое решение принял Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 17 октября. Он подозревается в превышении должностных полномочий при незаконном заключении контракта на строительство канализационно-очистных сооружений «Южные».

«Избрать меру пресечения в отношении Тарасова в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 14 декабря включительно», — такое решение вынес судья, сообщает ТАСС.

Представитель следствия, ходатайствуя о заключении М.Тарасова под стражу, отметил, что подозреваемый «может оказать давление на свидетелей, сокрыть документы». При этом следствие не располагает документами о заболеваниях, которые бы препятствовали заключению бывшего чиновника под стражу.

«Тарасов подозревается в том, что, занимая пост директора Департамента городского хозяйства Севастополя, дал подчиненному заведомо незаконное указание на заключение контракта на строительство КОС «Южные» и исключение из него пункта об обязательном казначейском сопровождении», — сказал представитель обвинения.

Он отметил, что в результате на счет в одном из банков было перечислено более двух миллиардов. «Что позволило подрядчику использовать не менее 500 млн рублей на цели, не связанные с выполнением работ по контракту, а 1,3 млрд рублей были заблокированы на счетах в банке в связи с отзывом лицензии данного банка», — добавил представитель правоохранительных органов.

М.Тарасов был задержан 15 октября. Его действия следствие квалифицирует как организацию преступления, связанного с превышением должностных полномочий. Если вина бывшего чиновника будет доказана, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.

КОС «Южные»

В марте 2018 года подрядчик приступил к строительству канализационно-очистных сооружений «Южные», реконструкция которых предусмотрена в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Планируются строительство и реконструкция 17 канализационно-очистных сооружений общей производительностью 170 тысяч кубометров в сутки. Большая часть этого объема приходится на очистные сооружения «Южные» (125 тысяч кубометров), которые должны обеспечить полноценную очистку сточных вод в районе Балаклавы.

Построить объект в ранее заявленные сроки не удалось, так как при реализации проекта возникли сложности: деньги, предназначенные для строительства очистных, оказались на счетах банка с отозванной лицензией. Было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, государственный контракт на 6,85 млрд рублей на строительство КОС «Южные» был заключен с грубыми нарушениями. При этом пункт о казначейском сопровождении был исключен, хотя оно является обязательным условием при выполнении государственных контрактов, и аванс в размере более 2 млрд рублей был перечислен на расчетный счет подрядчика, а не на счет федерального казначейства, как того требует закон. В итоге около 1,3 млрд рублей из суммы аванса оказались заблокированы на счете подрядчика в банке, который лишился лицензии, а 747 млн рублей, как сообщали в прокуратуре, уже были израсходованы «на цели, не предусмотренные государственным контрактом».