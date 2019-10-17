Задержан и директор департамента архитектуры

В четверг, 17 октября, появилась информация о задержании директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александра Моложавенко.

Вечером 16 октября А.Моложавенко принимал участие в публичных слушаниях о концепции благоустройства Московского квартала. Практически до 21.00 чиновник находился в Гагаринской администрации Севастополя, где внимательно выслушивал жителей района, отвечал на их вопросы, а после давал комментарий журналистам.

А в полночь к нему нагрянул с обыском Следственный комитет. Одновременно следователи вели обыски и в офисе департамента на улице Рабочей. В три часа ночи А.Моложавенко задержали.

Официальной информации о задержании пока нет.

Что касается задержанного ФСБ 15 октября бывшего директора департамента городского хозяйства Севастополя Михаила Тарасова, то ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. 17 октября в Ленинском районном суде Ростова-на-Дону ему должны избрать меру пресечения.