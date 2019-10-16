Задержан подозреваемый в стрельбе в баре

Сотрудники полиции задержали мужчину, который во время ссоры в баре ранил одного из посетителей из травматического оружия.

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе городского управления МВД России.

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя о стрельбе в баре 15 октября сообщила женщина. Прибывшие на место сотрудники полиции установили личность стрелявшего, задержали его и изъяли пистолет.

По версии полиции, ночью в питейном заведении между находившимися в состоянии алкогольного опьянения 28-летним и 33-летним мужчинами возникла бытовая ссора. Последний из травматического оружия произвел несколько выстрелов в сторону своего оппонента. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.