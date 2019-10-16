В установлении границ между Севастополем и Крымом должны помочь советские документы

Интересы Севастополя в отношении установления границ между двумя субъектами полуострова необходимо решать не только с использованием украинских, но и архивных советских документов, заявил председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Вячеслав Горелов.

По его словам, границы между Республикой Крым и Севастополем все еще окончательно не установлены.

Отвечая на вопрос «Севастопольской газеты», В.Горелов подверг сомнению содержание предварительного соглашения о границах, подписанного между регионами в 2018 году. По его сведениям, на сегодня камнем преткновения остается небольшой участок южнобережья в горной местности в восточной части территории Севастополя.

По словам В.Горелова, ростовские разработчики границ в свое время опирались на документы, восходящие к 1993 году, однако были еще и советские документы, которые теперь В.Горелов намерен изучить и представить.

— Я попросил подготовить в нашем архиве справку о том, какими были границы между Крымом и Севастополем в советские годы. Тогда границы были проведены с учетом рельефа местности, поскольку связаны с наличием водостоков. Впоследствии этот фактор был исключен, и границы оказались прочерчены без учета рельефных особенностей, — пояснил депутат.

Он также сказал, что вопрос установления границы в райне села Верхнесадовое уже решен, с учетом баланса интересов между Крымом и Севастополем.

В.Горелов также напомнил, что важность решения вопроса границ на ЮБК продиктована целым рядом проблем. Например, ответственностью спасателей, которые должны оказывать помощь в случае происшествий на данной территории.

— Модераторами этого процесса являются специалисты из полпредства, именно они усаживают представителей Республики Крым и Севастополя за стол переговоров. Видимо, споры будут, и для их разрешения нам нужно будет положить на стол соответствующие документы, — сказал В.Горелов, добавив, что границы между субъектами будут утверждаться в Совете Федерации.