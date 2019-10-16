В Морском институте СевГУ открыта новая лаборатория для судоводителей

Лаборатория технических средств судовождения введена в эксплуатацию в Морском институте СевГУ. Учебный процесс в новой лаборатории планируется начать уже с ноября, сообщила пресс-служба университета.

Новый класс укомплектован современной навигационной аппаратурой: гироскопическими и магнитными компасами с необходимой периферией, стендом для пеленгования, лагом, эхолотом, приемником GPS/ГЛОНАСС, девиационными приборами, мультимедиа аппаратурой, наглядными пособиями и плакатами. Лаборатория создана согласно рекомендациям Министерства транспорта России и отвечает требованиям Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несению вахты.

Студенты-судоводители получили возможность на качественно новом уровне изучать такие базовые дисциплины, как «Технические средства судовождения» и «Навигация и лоция».

«В новом классе можно отрабатывать практические навыки по пеленгованию земных и небесных ориентиров, определению поправок компасов, настройке и эксплуатации современной навигационной аппаратуры, замене антенн лага и эхолота. Для студентов крайне важно учиться на новой технике, такой, какая сейчас устанавливается на судах и с которой ребята столкнутся в ближайшем будущем в работе», — рассказал заведующий кафедрой «Судовождение и безопасность судоходства» Сергей Подпорин.

Помимо новой лаборатории, в этом году модернизирован кабинет морской практики. В кабинет гидрометеорологии установлены новая судовая метеостанция, погодный факс и приемник «Нав­текс», многофункциональный дисплей. Кабинет мореходной астрономии пополнился секстанами, звездными глобусами и другими инструментами.

«Планируем в ближайшем будущем установить высоковольтную установку для подготовки судовых электромехаников, а также модернизировать программное обеспечение для обучения и проверки знаний членов экипажей морских судов», — рассказал директор Морского института Дмитрий Бурков.