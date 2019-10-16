В Крыму нашли новый вид насекомых

Уникальный биологический вид обнаружен на полуострове и назван в честь профессора Крымского федерального университета, сообщила пресс-служба учебного заведения.

Насекомое относится к отряду Чешуекрылые, семейству Стеклянницы и названо Negotithia efetovi (Негоцинтия Ефетова) в знак признания заслуг Константина Ефетова в области биологии.

Ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им.Северцова РАН Олег Горбунов опубликовал научное описание вида в журнале Russian Entomological Journal.

«Зарубежные коллеги в восторге от открытия. Европейцы очень удивлены и собираются в Крым специально за N. efetovi», — говорит О.Горбунов.

Он выразил предположение, что Негоцинтия Ефетова эндемик полуострова.