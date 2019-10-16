Севастопольский пленэр завершился вернисажем

После двухнедельного пленэра 26 художников из разных городов России и заграницы на выставочной площадке арт-отеля «Украина» представили зрителям более ста работ, написанных в Севастополе и его окрестностях.

Вечером 15 октября арт-отель стал местом притяжения для всех, любящих Крым, живопись и искусство. Завершающим аккордом традиционного пленэра, который вот уже в 22 раз проходит в Севастополе, стало открытие итоговой художественной выставки. Кроме картин уже признанных мастеров, которых знают и любят в нашем городе, были выставлены и работы молодых художников.

По словам одного из организаторов и вдохновителей пленэра, художника Игоря Шипилина, в этом году в Севастополь приехало очень много живописцев. Этот пленэр стал одним из самых многочисленных: 26 человек приняли участие в художественном марафоне. Было много молодежи. Люди приехали из Краснодара, Симферополя, Омска, Москвы, Киева, Германии. Сложилась дружная команда единомышленников. Работали в основном в Севастополе и его окрестностях, в Бахчисарае, Оползневом, Форосе, на Фиоленте. Открытием этого года И.Шипилин назвал молодого художника из Симферополя Дениса Губарева и местную художницу Елену Вильчукову, написавшую, по его мнению, замечательную серию работ.

На вопрос «Севастопольской газеты» о финансовой стороне вопроса, мастер сообщил, что все было организовано на высшем уровне.

— Все участники пленэра жили, питались и общались в гостинице, вместе уезжали на этюды и вечером возвращались в отель, который для всех на две недели стал родным домом. После этюдов мы много общались, ведь важен не только сам пленэр, но и разговоры о том, что и как мы делаем. Без общения все не имело бы смысла, — рассказал И.Шипилин.

На все время пленэра художники были освобождены от финансовых проблем, все оплачивал отель, а город на уровне управления культуры помог с автобусом.

Традиционно вернисажи в арт-отеле «Украина» собирают множество людей и являются событием, которое потом еще долгое время обсуждается в кулуарах. Поэтическое и музыкальное обрамление выставки усилило яркие впечатления от вечера.

Молодой художник из Краснодара Петр Трегуб не сдерживал эмоции: «Это был потрясающий опыт. Мы просыпались в 6.30 утра, завтракали и уезжали на целый день работать. Я написал 30 работ. С каждой из них я все ближе и ближе приближался к ощущению и понимаю южного колорита, и каждый раз казалось, что я поймал его… Вот она эта южная крымская волна.. Уже на кончиках пальцев, на кончике кисти…»

Художница Оксана Шульга из Москвы, которая не смогла стать участницей пленэра в этом году и приехала на две недели на этюды в Севастополь самостоятельно, была искренне рада, что люди объединяются и работают вместе: «Это очень круто! Они — молодцы! Везде в их работах чувствуется свет и льется через край радость. Как-будто, они наконец-то собрались все вместе и просто счастливы!»

Своими впечатлениями поделилась и художественный редактор из Тулы Елена Свиридова. Она вдруг осознала, что ей необходимо попробовать свои силы и попытаться принять участие в Севастопольском пленэре-2020: «Мероприятие замечательное! Это здорово, что в городе для художников организована такая изумительная вещь, как коллективный пленэр. Здесь все удивительно, светло и по-доброму заразительно! Хочется принять участие, все это притягивает как магнитом!»

Если вдруг этими осенними днями вам захочется еще больше тепла, света и вдохновения, то теперь вы наверняка знаете, где его можно поймать.