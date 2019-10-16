Приглашают на День профилактики глаукомы

В поликлиниках Первой городской больницы Севастополя в субботу, 19 октября, устроят осмотры и консультации с целью профилактики глаукомы.

Севастопольцев приглашают пройти расширенный диспансерный осмотр, получить консультации офтальмолога, терапевта, гинеколога, провести антропометрические замеры, флюорографию и забор крови. Измерить давление, в том числе и внутриглазное.

Акция пройдет с 9.00 до 13.00 в поликлиниках на ул.Адмирала Октябрьского, 19, ул.Ерошенко 11, ул.Силаева, 3 и пл.Геннериха, 1, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения города.

Справка

Глаукома — большая группа глазных заболеваний, характеризующихся постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления. Опасность заболевания в том, что на ранних стадиях крайне тяжело диагностируется, а с последующим развитием вызывает дефекты поля зрения, снижение зрения и атрофию зрительного нерва.