Объявлен месячник чистоты

Общегородские субботники намечено провести 19 и 26 октября. Руководителям исполнительных органов власти рекомендовано обеспечить явку работников и сотрудников подведомственных учреждений на субботники.

Департамент городского хозяйства должен обеспечить их участников необходимым инвентарем, а потом организовать вывоз собранного мусора. Об этом руководитель горхоза Евгений Горлов сообщил на аппаратном совещании в правительстве города 14 октября.

«Обращаемся ко всем департаментам, ко всем подведомственным учреждениям. Мы будем собирать вас, распределять зоны, где будут проводиться субботники. Мы будем вывозить собранные отходы», — пообещал Е.Горлов.

Региональный оператор по обращению с отходами должен принять собранный на субботнике мусор на полигон в Первомайской балке безвозмездно.