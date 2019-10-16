О том, что памятники героям севастопольской истории нельзя делить по признакам национальности и вероисповедания, заявил председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Вячеслав Горелов.

Так он отреагировал на информацию, что из Чувашии в Севастополь планируется привезти памятник «Скорбящей матери», изготовление которого практически завершил чебоксарский скульптор Владимир Нагорнов.

— Этот проект несколько раз обсуждался в Севастополе на архитектурно-художественном совете, и я был категорическим его противником. Никакие национальные вопросы не должны вмешиваться в историю города. Завтра к нам обратится Саха-Якутия с намерением поставить свой памятник, и мы, получается, не сможем отказать и им. Но дело даже не в этом — у нас уже есть Мемориал героическим защитникам Севастополя 1941-1942 гг., — объяснил свою позицию В.Горелов.

Из беседы корреспондента «Севастопольской газеты» с автором памятника следует, что, невзирая на неоднократные отказы в установке памятника со стороны архитектурно-художественного совета, скульптор полон решимости все-таки доставить свое творение в город-герой, мотивируя это желанием своих земляков иметь возможность отдавать долг памяти чувашам — участникам второй обороны Севастополя непосредственно на месте боев.

Как выяснилось, В.Нагорнова не слишком беспокоит мнение архитектурной общественности города, в том числе в части отсутствия проекта, а также неотработанности технических деталей по конкретному месту установки четырехметрового (с постаментом) монумента, устройству подъездов к нему и организации парковочного пространства. Более того, он рассчитывает, что все эти вопросы будут как-то спонтанно решаться по факту доставки памятника. Главным же аргументом скульптор считает моральное право чувашей иметь свой памятник в Севастополе, по аналогии с грузинами, армянами и даже сардинцами.

С таким подходом не согласен В.Горелов.

— Я против по двум причинам: нельзя делить героев по национальному признаку и признаку вероисповедания. Вторая история касается самого архитектурного облика этого памятника. Он не согласован с архитектурно-художественным советом, — прокомментировал В.Горелов, добавив, что в эту историю каким-то образом уже вмешались чиновники из Балаклавского МО, с которыми существует некая договоренность по установке «Скорбящей матери» на территории агрофирмы «Золотая балка».

Правда, на вопрос, что будет, если памятник все же привезут в Севастополь, депутат просто пожал плечами.

Кстати, в севастопольском чувашском обществе «Севастопольской газете» сказали, что от них никакой инициативы по установке данного памятника не исходило. Более того, в Ассоциации национально-культурных обществ Севастополя также считают, что подобный подход к увековечению памяти защитников города можно считать не только неверным, но и недопустимым.