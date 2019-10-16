Моряки-черноморцы готовили блюда по старинным рецептам

В рамках общефлотской конференции по питанию, приуроченной к Международному дню повара, моряки-черноморцы, проходящие службу на надводных кораблях, приготовили блюда из рациона питания экипажей кораблей 18 века.

Презентация старинных блюд проходила в качестве внеконкурсной презентации, причем, кроме, собственно, приготовления пищи, специалисты флотской продовольственной службы выполнили сервировку столов с использованием посуды и столовых приборов, сделанных по образцам 18 века. В историческом варианте это была, в основном, металлическая или глиняная посуда.

Для того, чтобы приготовить старинные блюда, корабельным кокам пришлось заглянуть в старинные поваренные книги. Важно отметить, что речь идет о кулинарных рецептах периода основания Черноморского флота. Тогда, как известно, не было ни холодильников, ни консервантов, а потому готовить пришлось из солонины, квашеной капусты и других «долгоиграющих продуктов».

Таким образом удалось приготовить, например, русские щи из квашеной капусты. Среди иных разносолов на стол подали запеченную картошку с салом, жаркое в горшочках, соленые сухари, сбитень и пр. Как выяснилось, на флоте тогда обязательно подавали к столу и красное вино, которое, разумеется, и теперь не было обойдено вниманием.

В рамках мероприятия также провели мастер-классы по современной флотской кулинарии, а также по приготовлению национальных блюд и выпечке столь любимых на флоте хлебобулочных изделий.

Особенно зрелищными стали соревнования по разделыванию продуктов, с оцениванием таких критериев, как быстрота, качество и внешний вид.

В конференции приняли участие практически все части и подразделения ЧФ, даже военно-морской клинический госпиталь, который в качестве своего «коронного» блюда представил запеченного фазана.