Из Симферополя в Минводы можно летать и зимой

Прямое авиасообщение между аэропортами Симферополя и Минеральных Вод будет продлено на весь осенне-зимний период — до 25 марта 2020 года.

Перелеты будет осуществлять авиакомпания «Азимут». Перевозчик уже открыл продажу авиабилетов, сообщила пресс-служба аэропорта столицы Крыма.

Прямые рейсы между городами будут выполняться дважды в неделю, по средам и воскресеньям с 27 октября 2019 года по 25 марта 2020 года. Продолжительность полета — около полутора часов.

Авиакомпания «Азимут» начала полеты из Симферополя в июне 2018 года. Ранее полеты в Минеральные Воды из Крыма осуществлялись только в весенне-летнем сезоне.