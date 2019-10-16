Фисташковые деревья будут спасать от варваров

Ситуация со спасением фисташковыми деревьями в бухте Круглая, по мнению председателя постоянного комитетета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Вячеслава Горелова, развивается в правильном направлении.

— На последнем заседании заксобрания мы приняли закон об утверждении перечня перспективных ООПТ, и буквально в последний момент я вписал туда фисташковую рощу в бухте Круглая. Надеюсь, что до конца этого года или в двже в ноябре мы сможем говорить о создании памятника природы «Фисташковая роща бухты Круглая». Что касается пересчета деревьев, то это происходит, скорее всего, потому, что есть некоторые разночтения между данными общественников и материалами «Севприроднадзора».

По словам В.Горелова, как раз накануне финального пересчета появилась информация об уничтожении в бухте Круглая старовозрастной фисташки.

Теперь по этому факту ведется расследование, установлены номера автомобиля, владелец которого и совершил это противоправное действие. На место выезжала полиция и сотрудники «Севприроднадзора». В настоящее время предпринимаются действия, связанные с вынесением решения о наказании виновного.

— Мы понимаем, что те люди, которым были в этом месте выделены участки для ИЖС, будут отстаивать свои права любыми способами, включая самые варварские. Это значит, что сейчас надо принимать быстрые и действенные меры по спасению самой рощи и единичных деревьев, которые там растут, — сказал депутат.