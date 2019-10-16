Должен заплатить штраф за каждую креветку

В августе в темное время суток в районе населенного пункта Курганное в Красноперекопском районе пограничным нарядом был обнаружен житель поселка Ишунь, 1993 г.р., который осуществлял незаконную добычу водных биологических ресурсов. В результате осмотра рыболовных снастей, принадлежащих мужчине, выявлены и изъяты 46 тысяч экземпляров черноморской травяной креветки, три вентеря (снасть-ловушка), водолазный костюм и резиновая лодка.

В соответствии с таксами для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, стоимость одного экземпляра незаконно добытой креветки составляет 47 рублей. Учитывая тот факт, что креветка была добыта в период запрета на ее вылов (с 1 июня по 31 августа), стоимость удвоилась и составила 94 рубля за один экземпляр.

По предварительным подсчетам, общая сумма нанесенного ущерба превысила 4,3 млн рублей.

В настоящее время пограничным управлением в отношении гражданина возбуждено уголовное дело за незаконный вылов водных биологических ресурсов в местах нереста с причинением особо крупного ущерба. Браконьеру грозит штраф в размере от 500 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.