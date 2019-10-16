11 проектов из Севастополя получили поддержку Фонда президентских грантов

Севастопольские некоммерческие организации подали на второй в 2019 году конкурс Фонда президентских грантов 35 заявок. 11 из них стали победителями. В общей сложности на реализацию своих проектов они получат 18,6 млн рублей.

Перечень победителей был сформирован 14 октября на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Самый крупный грант порядка 5 миллионов рублей достался Севастопольской региональной общественной организации «Исторический клуб «Клио» на реализацию проекта VII Международный большой cевастопольский благотворительный офицерский бал «Бал Победы». Этот проект и в прошлые годы неоднократно выигрывал президентские гранты. В это раз «сплочение военного и гражданского обществ в едином творческом процессе» будет проходить в честь 75-летия Победы.

Автономная некоммерческая организация «Центр по формированию здорового образа жизни «За жизнь» из Севастополя получила грант в три миллиона рублей на создание реабилитационного центра для химзависимых на территории Симферополя. Центр «За жизнь» — это объединение людей, которые сами в прошлом были наркозависимыми или страдали от алкоголизма. Теперь они оказывают безвозмездную помощь и занимаются социальной адаптацией лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Севастопольская региональная общественная организация «Защита интересов граждан» на создание центра защиты прав и юридической помощи жителям Севастополя получила два с половиной миллиона рублей. В 2018 году эта организация выигрывала грант в семь миллионов рублей на такие же цели.

«Севастопольские мамы» получили два миллиона рублей на проект «Верь в себя». Его цель — повышение двигательной активности и физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья.

Чуть менее двух миллионов получит центр социально-культурных инициатив «Вектор добра» на создание медиашколы. Проект посвящен повышению медиаграмотности, информационной открытости и усилению медийной активности некоммерческих организаций.

На подготовку и издание первого тома монографии «История Севастополя» Мемориальный комплекс 35-я батарея получил 1,3 миллиона рублей. В описании проекта сказано, что в сознании миллионов россиян Севастополь неразрывно связан с образами великой истории Отечества: древней и новейшей, героической и трагической. На эту тему изданы тысячи книг и статей, но обобщающего академического труда, научно, взвешенно излагающего историю Севастопольского региона, до сих пор нет. Трехтомная монография «История Севастополя» должна исправить этот пробел.

Социальный проект «Бабушкины куклы», являясь частью проекта «Серебряный сундучок», направлен на создание дополнительных условий для организации содержательного досуга и улучшения качества жизни граждан предпенсионного и пенсионного возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья. Их будут вовлекать в созидательно-творческую деятельность. На реализацию проекта Севастопольское общество русской культуры получило 1,3 млн рублей.

Ремесленная палата Севастополя на сохранение и развитие традиций женского рукоделия получила почти миллион. В рамках этого проекта предусматривается создание трех мастерских: лоскутного шитья, севастопольской художественной росписи и кружевоплетения на коклюшках. В 2018 году на развитие кружевоплетения они освоили грант в 250 тысяч рублей.

На развитие своих проектов в сфере сохранения исторической памяти и в области науки, образования и просвещения получили гранты некоммерческие организации «Ресурсный центр поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций» (499 тысяч рублей), Творческое объединение «Ступени» (493 тысячи рублей), организация «Белая трость Севастополя» (291 тысяча рублей).

На первый конкурс президентских грантов в 2019 году севастопольскими некоммерческими организациями было подано 30 заявок, пять из которых оказались победителями. Самый крупный грант в сумме полутора миллионов рублей получила тогда Организация «Объединение инвалидов с детства и членов их семей «Дом Солнца». Проект «Пусть всегда будет Солнце» — однодневные походы волонтеров турклуба с детьми-инвалидами.