Владельцы акваферм просят защиты от Росприроднадзора

Выращиванию мидий и устриц в Крыму может прийти конец. Росприроднадзор и Прокуратура приравняли предприятия марикультуры к таким экологически небезопасным предприятиям, как нефте- и газопроводы, и назначили за получение положительного заключения государственной экологической экспертизы для мидийных и устричных ферм неподъемную цену.

В августе и сентябре 2019 года все аквакультурные фермы Севастополя и Крыма получили от территориального управления Росприроднадзора уведомления о том, что против них заведены дела об административном правонарушении. Как оказалось, предприятия не получили положительного заключения государственной экологической экспертизы для размещения мидийных и устричных ферм во внутренних морских водах и Азово-Черноморском бассейне.

«Из-за несовершенства и лазеек в законодательстве, кстати, действующем еще с 90-х годов прошлого века, выполнить необходимые нормы и собрать разрешительные документы не представляется возможным, а игнорировать требования ведомства тоже невозможно», — рассказывает председатель правления общественной организации «Черноморское Объединение Предприятий Марикультуры» (ЧОПМ) Сергей Татко.

По его словам, параллельно уведомлениям от надзорных служб на предприятия стали поступать письма от сомнительных фирм с предложениями о подготовке документов для прохождения экологической экспертизы. Цены на такие услуги начинались от трех с половиной миллионов рублей, а со временем дошли до семи. Редакция «Севастопольской газеты» располагает копиями подобных писем.

Официальная цена государственной экологической экспертизы составляет 204 тысячи рублей.

В связи с этим перед фермерами возникла дилемма: выполнить требования надзорных ведомств и обанкротиться или самим добровольно закрывать производства. Учитывая, что прохождение государственной экспертизы предусмотрено по каждому участку в отдельности и действительно в течение пяти лет, то при наличии нескольких — двух или трех участков — стоимость экспертизы через посредников составит от 7 до 16 миллионов рублей и будет повторяться на регулярной основе, что приведет хозяйство в полный упадок.

В конце сентября в Керчи представители Крымской Ассоциации Аквакультуры, Южной Ассоциации Рыбоводов, общественной организации «Черноморское Объединение Предприятий Марикультуры» и другие предприятия, занимающиеся выращиванием моллюсков провели экстренную встречу и решили обратиться в Федеральное агентство по рыболовству РФ, Государственную Думу и выступить с открытым обращением к президенту Владимиру Путину.

В своем обращении к президенту собравшиеся указали, что обратились в Минприроды РФ с просьбой разъяснить создавшуюся ситуацию и организовать рабочий стол со специалистами в данной области, так как требования со стороны Росприроднадзора уничтожат их только зарождающуюся отрасль.

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы просим вас оказать содействие в организации круглого рабочего стола в Минприроды, чтобы мы, предприятия марикультуры Азово-Черноморского бассейна, не остались один на один с необоснованными требованиями», — подчеркнули производители.

По словам С.Татко, со стороны владельцев акваферм поднялась настоящая волна протеста. Обращение к руководителю страны подписали представители 41 предприятия Крыма — фактически все, кто работает в отрасли.

«Мы направили свое обращение президенту, а также в Следственный комитет, поскольку в этой истории просматривается явная коррупционная составляющая», — утверждает С.Татко.