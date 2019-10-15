В Севастополе растет очередь на искусственное оплодотворение

При этом она отметила, что в Севастополе данная процедура выполняется только в частных медицинских учреждениях.

— Все шесть клиник, которые были заявлены в этом году, и семь — в следующем, не являются государственными. С другой стороны, они выполняют свои объемы, — заявила Т.Гроздова. Она посетовала на отсутствие действенных механизмов влияния на данные медучреждения.

— Проблема состоит в том, что мы раз в два года проводим там проверки контроля качества, но напрямую влиять на частные клиники мы не можем, — заявила директор фонда.

По ее информации, в этом году в очереди на процедуру ЭКО было записано 199 желающих, 140 из которых уже сделано.

— Еще 20 мы сделали за счет других территорий, и наши женщины очень довольны. На следующий год намечено уже 211 процедур, то есть потребности у нас растут, — отметила Т.Гроздова.

В 2018 году процедуру ЭКО прошли 178 жительниц Севастополя, беременность наступила у четверти пациенток. В 2019-м эффективность ЭКО выросла до 50% случаев.

По словам Т.Гроздовой, если субъекту необходимо больше процедур по повышению рождаемости, на это может быть выделена отдельная субвенция регионального бюджета в бюджет фонда.

Она также сообщила, что на частные клиники Севастополя от всего объема финансирования фондом ОМС выделяется всего-то 5,2%. Большая часть этих денег приходится на Центр гемодиализа.

Справка

ЭКО, или экстракорпоральное оплодотворение, используется во всем мире уже почти 40 лет. Для многих пар это единственный способ наконец-то завести детей. ЭКО способно помочь даже в тех случаях, когда естественное зачатие практически невозможно.