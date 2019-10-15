В Севастополе растет очередь на искусственное оплодотворение
Об ежегодном увеличении числа желающих пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения на внеочередном заседании правительства города сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Татьяна Гроздова.
При этом она отметила, что в Севастополе данная процедура выполняется только в частных медицинских учреждениях.
— Все шесть клиник, которые были заявлены в этом году, и семь — в следующем, не являются государственными. С другой стороны, они выполняют свои объемы, — заявила Т.Гроздова. Она посетовала на отсутствие действенных механизмов влияния на данные медучреждения.
— Проблема состоит в том, что мы раз в два года проводим там проверки контроля качества, но напрямую влиять на частные клиники мы не можем, — заявила директор фонда.
По ее информации, в этом году в очереди на процедуру ЭКО было записано 199 желающих, 140 из которых уже сделано.
— Еще 20 мы сделали за счет других территорий, и наши женщины очень довольны. На следующий год намечено уже 211 процедур, то есть потребности у нас растут, — отметила Т.Гроздова.
В 2018 году процедуру ЭКО прошли 178 жительниц Севастополя, беременность наступила у четверти пациенток. В 2019-м эффективность ЭКО выросла до 50% случаев.
По словам Т.Гроздовой, если субъекту необходимо больше процедур по повышению рождаемости, на это может быть выделена отдельная субвенция регионального бюджета в бюджет фонда.
Она также сообщила, что на частные клиники Севастополя от всего объема финансирования фондом ОМС выделяется всего-то 5,2%. Большая часть этих денег приходится на Центр гемодиализа.
Справка
ЭКО, или экстракорпоральное оплодотворение, используется во всем мире уже почти 40 лет. Для многих пар это единственный способ наконец-то завести детей. ЭКО способно помочь даже в тех случаях, когда естественное зачатие практически невозможно.