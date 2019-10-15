Собрались анализировать уроки Крымской войны

В Севастополе проходит форум «Мир спустя 165 лет после Крымской (Восточной) войны 1853-1856 годов». Ученые, политологи и дипломаты за «круглым столом» собрались, чтобы обсудить историю противостояний вокруг Крыма позапрошлого века и нынешнего с геополитической, международно-правовой и гуманитарной точек зрения.

Утром 15 октября на Малаховом кургане участники форума торжественно возлагали цветы к братской могиле русских и французских воинов. Мероприятие приурочено к 165-летию со дня (17 октября) начала 349-дневной обороны Севастополя.

По словам председателя оргкомитета по подготовке и проведению будущих мероприятий, приуроченных к 165-годовщине окончания Крымской войны Михаила Юрлова, в этот раз в Севастополь приехали гости из Женевы, Стамбула, Италии и Брюсселя, но на утреннем возложении их было как-то мало. Массовку на Малаховом кургане создавали студенты и преподаватели СевГУ, МГУ, филиала Саратовского университета, жители города.

Форум проводится под лозунгом «Поддержка мира во всем мире». Его цель — изучение сути современного противостояния вокруг Крыма с геополитической, международно-правовой и гуманитарной точек зрения, а также анализ политических прогнозов на ближайшую и отдаленную перспективу.

— Анализируя трагический опыт Крымской войны за «круглым столом», мы хотим утвердиться в бессмысленности военного и экономического противостояния великих держав на Европейском континенте и вообще в мире. Планируем поговорить и о санкциях, которые действуют против Крыма и Севастополя. А также провести аналогию из 19 века, когда некоторые государства пытались завоевать нас военным путем, а в 21-м те же страны пытаются сломать нас экономически. Но это путь в никуда, — уверен М.Юрлов.

Заместитель губернатора Ольга Тимофеева с волнением в голосе говорила о напряженной и тревожной геополитической ситуации.

— Вчера у нас прошла дружеская встреча с нашими иностранными гостями. Они презентовали себя и делились мыслями и впечатлениями. Из их рассказов становится понятно, что не все так однозначно в том ,что происходит на Западе. Не все есть так, как кажется, — подчеркнула О.Тимофеева. Ей отрадно, что «в Европе все-таки много думающих людей, которые понимают, что сложившийся мировой дисбаланс, может привести нас к катастрофе».

Искренне взволнованным выглядел директор центра геополитических исследований Еurocontinent Пьер-Эммануэль Томанн. Перед торжественной церемонией возложения цветов он долгое время стоял на смотровой площадке Малахова кургана, откуда открывается потрясающей красоты вид на Севастополь и бухту.

— Крымская война была безжалостным противостоянием противоборствующих держав, и сейчас в мире мы наблюдаем ту же самую ситуацию. Такие великие страны, как Россия, Франция, Германия должны сотрудничать. Мы не должны позволять манипулировать собой, — убежден П.Томанн.

Еще он сказал, что счастлив видеть на мероприятии молодых людей, новое поколение, которое несомненно построит безопасную Европу от Лиссабона до Владивостока, о которой в свое время мечтал генерал Де Голь, и идею которой на международных конференциях продвигает президент России Владимир Путин.

Работа форума продлится на «круглом столе» в зале «Адмирал» и на Константиновской батарее, где ее участники ознакомятся с экспозицией уникальных фото- и литографий, сделанных более 160 лет назад.

Завершающим аккордом конференции должна стать резолюция, которая будет направлена в Государственную Думу, МИД РФ, в общественные и государственные организации и структуры стран Евросоюза.