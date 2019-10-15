Приглашают учиться на экскурсовода

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник объявляет набор на курс подготовки экскурсоводов для работы на объектах Музея в период экскурсионного сезона (июнь – сентябрь 2020 года).

Тех, кто решил освоить новую специальность или получить дополнительные профессиональные навыки, приглашают стать участниками музейной программы. Требования к кандидатам: иметь высшее образование и быть моложе 55 лет. Занятия будут проходить с 18 ноября по 31 мая.

Программа курса включает: лекции по истории Севастополя в годы Крымской (Восточной) и Великой Отечественной войн; изучение экспозиций музея: Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.», Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года», Оборонительной башни Малахова кургана; основы методики проведения экскурсий.

Занятия проводят методисты и научные сотрудники музея, авторы музейных изданий и научных работ по истории Севастополя.

Контрольный сбор слушателей курса — 15 ноября в 16.30 в Культурно-выставочном центре Музея (ул.Ленина, 35).

Дополнительная информация и запись на занятия по телефонам: (8692) 222-111 (доп.122), +7 (988) 360-63-85 (с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00).