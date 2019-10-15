Правительство города подготовило проект бюджета-2020

На внеочередном заседании правительства Севастополя 14 октября обсудили проект бюджета на 2020 год, плановые периоды 2021 и 2022 годов и на период 2023-2024 годов.

Как доложил и.о.директора Департамента экономического развития Элимдар Ахтемов, достижение целей развития и ключевых показателей региональных проектов в рамках национальных проектов будет достигаться по основным направлениям развития города, а именно модернизацией промышленного комплекса и портового хозяйства, обслуживанием потребностей Минобороны, развитием сельского и жилищно-коммунального хозяйств, транспортной инфраструктуры, туризма, развитием гуманитарной и социально-культурной сферы.

Тарифы и зарплата будут расти

Э.Ахтемов озвучил основные параметры бюджета: валовый региональный продукт, индекс потребительских цен, инвестиции и заработная плата. Первый, согласно прогнозу, в 2019 году увеличится на 3%, в 2020-м — на 2,3%-2,2,5%, в последующие годы рост составит, в среднем, 2,5%.

Индекс потребительских цен на 2020 год заложен в размере 104,5%, с учетом пока еще не до конца сформированных тарифов и с учетом их повышения в следующем году по рекомендациям Минстроя.

Речь идет о тарифах на теплоснабжение, которые, по словам Э.Ахтемова, пока не приведены к уровню экономически обоснованных. По предварительным данным, инвестиции в основной капитал составят 40,5 млрд рублей, уточненный прогноз Росстат предоставит ориентировочно 15 декабря 2019 года.

— В структуре финансирования в качестве источника инвестиций в основной капитал будет увеличиваться доля собственных средств, которые в общем объеме инвестиций предприятий составят 16,75%, с увеличением в дальнейшем до 27,5%, в том числе за счет инвестиционных программ по электроэнергетике, участников Свободной экономической зоны и других субъектов хозяйствования. Доля бюджетного финансирования в общем объеме инвестиционных ресурсов остается самой значительной, — сообщил Э.Ахтемов.

В 2020 году прогнозируется рост объемов инвестиций на основной капитал на 14%, в связи с реализацией мероприятий ФЦП.

Э.Ахтемов также озвучил цифры роста среднемесячной заработной платы в 2020 году — планируется до уровня 38,4 тысячи рублей, в 2021 году — до 42 тысяч рублей, в 2022-м — до 46,8 тысячи рублей.

Как сообщил Э.Ахтемов, прогноз социально-экономического развития прошел общественные обсуждения.

Дефицит бюджета уменьшится

Как сообщил и.о.департамента финансов Владимир Штоп, общие параметры проекта бюджета следующие: общий объем доходов городского бюджета на 2020 год запланирован в размере 57,7, на 2021 год — 50,3, на 2020 год — 55,2 млрд рублей. Расходы бюджета составят (соответственно) 61,1, 53,6 и 59,4 млрд рублей. Доходная часть бюджета в 2020 году, по сравнению с уточненным планом на текущий год, возрастает примерно на 12 млрд рублей, или на 26,6%, расходная — почти на 9,5 млрд рублей (18.3%).

В 2021-м и 2022 году динамика доходной и расходной части определяется объемами финансового обеспечения ФЦП-2022. Дефицит бюджета составит в 2020 году — 3,4, в 2021-м — 3,2, в 2022-м — 4,1 млрд рублей. Для сравнения В.Штоп привел цифру бюджетного дефицита на 2019 год, которая составляет более 6 млрд рублей.

Он подчеркнул, что расходы казны в основном определяются федеральной целевой программой социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

Динамика собственных доходов характеризуется стабильным ростом, который в среднем составляет 8%. Основную часть (90%) общего объема собственных доходов формируют налоговые поступления, наиболее значимыми из которых являются налоговые доходы физлиц, налог на прибыль организаций и специальные налоговые режимы и акцизы.

Налоговые ставки для граждан и юридических лиц в 2020 году увеличиваться не будут.

Проведут «нулевые чтения»

Во втором чтении проект бюджета предполагается рассмотреть 26 ноября. За это время документ предполагается привести к совершенному и согласованному образцу, отработать со всеми комитетами и комиссиями закособрания. По договоренности с депутатами Законодательного собрания также предполагается провести «нулевые чтения» бюджета, которые должны состояться для того, чтобы документ точно учитывал все аспекты. После этого документ должен будет пройти согласование в Минфине РФ.