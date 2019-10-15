Поселки Южного берега Крыма газифицируют через Ай-Петри

Крымский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство участка магистрального газопровода «Ялта – Форос – Севастополь».

Газопровод позволит газифицировать населенные пункты Южного берега Крыма. Предусмотрено строительство участка магистрального газопровода протяженностью 25,63 км. Началом трассы станет точка подключения к уже действующему магистральному газопроводу Бахчисарай-Ялта в районе плато Ай-Петри, конечной — проектируемая автоматизированная газораспределительная станция АГРС «Веселое».

Природный газ высокого давления будет поступать по проектируемому газопроводу на площадку АГРС «Веселое» и после обработки подаваться в газораспределительную сеть для газоснабжения прилегающих населенных пунктов ЮБК.

Финансирование строительства планируется осуществлять за счет средств ГУП РК «Черноморнефтегаз». Генеральный проектировщик — ООО «Конструкторско-технологический проектный институт «Газпроект».