ФАС проверит почему в Крыму медленный мобильный интернет

Федеральная антимонопольная служба проведет проверку по факту ограничения скорости мобильного интернета в Крыму. Об этом сообщил ТАСС руководитель ФАС РФ Игорь Артемьев.

Власти Крыма в понедельник сообщили, что ограничение трафика одного из роуминговых партнеров крымских мобильных операторов связано с аномальным потреблением трафика — нагрузка на сеть на 20% превысила пиковые значения туристического сезона, но сейчас компании уже начинают постепенное возвращение качества предоставляемых услуг к нормативным значениям.

«Мы сейчас будем заниматься этим делом. У нас была уже такая история. Если история ничему не научила крымских мобильных операторов, речь идет о едином экономическом пространстве в нашей огромной стране, они будут наказаны», — сказал И.Артемьев журналистам, отвечая на вопрос, есть ли в действиях мобильных операторов нарушение закона.

И.Артемьев отметил, что антимонопольная служба использует для проверки собственные технические средства контроля, либо обратится в Роскомнадзор.

«Если это случайность и пик уже прошел, то они должны вернуть обратно скорость трафика. Если сбой технический — выяснить причины. Что случиться могло не в пиковый сезон — сентябре, октябре?» — добавил руководитель ФАС РФ.

В середине июля жителям Крыма пришли сообщения о предстоящем повышении тарифов на услуги связи МТС. Минкомсвязь РФ установила мораторий на повышение тарифов на полуострове до решения технических вопросов обеспечения этих регионов бесперебойной связью в роуминге.

Крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют компании «К-Телеком» (бренд Win-mobile), «КТК-Телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севтелеком». При этом сами жители Крыма часто пользуются сим-картами МТС, прикрепленными к Краснодарскому краю.