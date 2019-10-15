Дважды побеждал на информационной олимпиаде

Студент Института информационных технологий и управления в технических системах Севастопольского государственного университета Ариф Куркчи занял первое место в номинации «Администрирование Linux» на олимпиаде «IT-Планета 2018/19».

А.Куркчи стал финалистом «IT-Планеты» уже во второй раз, сообщила пресс-служба университета.

Финал олимпиады проходил с 4 по 7 октября на базе Национального исследовательского технологического университета Московского государственного института стали и сплавов (МИСиС) в Москве. Более 300 студентов и молодых специалистов, показавших лучшие результаты в ходе отборочных испытаний, боролись за победу в финальном этапе.

Участники соревновались в 13 конкурсах в номинациях: «Программирование», «Облачные вычисления и базы данных», «Телеком», «Мобильные платформы», «Цифровое творчество», «Свободное ПО и робототехника» и «Неограниченные возможности».

Олимпиада проводилась с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества. Основная цель «IT-Планеты» — повышение качества IT-образования. Организатором выступает АНО «Центр развития информационных технологий «ИТ-Планета». Соорганизатор финала — НИТУ «МИСиС» (бывший Московский институт стали и сплавов).